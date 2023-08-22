КП «Харківводоканал» оголошує набір співробітників

Комунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні робочі та інженерно-технічні кадри.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», у зв'язку з ворожою агресією рф постійно зростає виробниче навантаження на працівників підприємства.
Насамперед підприємство відчуває дкфіцит таких кадрів:
«Прекрасно розуміючи ситуацію, що склалася, ми готові розглянути і прийняти на роботу співробітників різного віку», - підкреслює начальник відділу управління персоналом Олена Прусакова.
Начальник відділу кадрів також зазначила, що у дружньому колективі КП «Харківводоканал» гарантовано своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соціальним пакетом. За потреби підприємство надасть можливість якісно навчити бажаючих обраній професії.
З усіма наявними вакансіями можна ознайомитись на сайті КП «Харківводоканал».
Телефон для довідок: 739-97-74.
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