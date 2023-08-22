22.08.2023 12:07 Рита Парфенова

КП «Харківводоканал» оголошує набір співробітників

Комунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні робочі та інженерно-технічні кадри.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», у зв'язку з ворожою агресією рф постійно зростає виробниче навантаження на працівників підприємства.

Насамперед підприємство відчуває дкфіцит таких кадрів:

слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,

слюсарів-сантехніків,

електрогазозварників,

монтажників зовнішніх трубопроводів,

ливарників,

інженерів,

юрисконсультів.

«Прекрасно розуміючи ситуацію, що склалася, ми готові розглянути і прийняти на роботу співробітників різного віку», - підкреслює начальник відділу управління персоналом Олена Прусакова.



Начальник відділу кадрів також зазначила, що у дружньому колективі КП «Харківводоканал» гарантовано своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соціальним пакетом. За потреби підприємство надасть можливість якісно навчити бажаючих обраній професії.

З усіма наявними вакансіями можна ознайомитись на сайті КП «Харківводоканал».



Телефон для довідок: 739-97-74.