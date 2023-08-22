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22.08.2023  12:07   Рита Парфенова

КП «Харківводоканал» оголошує набір співробітників

Комунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні робочі та інженерно-технічні кадри.

У Харкові комунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні співробітники

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», у зв'язку з ворожою агресією рф постійно зростає виробниче навантаження на працівників підприємства.

Насамперед підприємство відчуває дкфіцит таких кадрів:

  • слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
  • слюсарів-сантехніків,
  • електрогазозварників,
  • монтажників зовнішніх трубопроводів,
  • ливарників,
  • інженерів,
  • юрисконсультів.

«Прекрасно розуміючи ситуацію, що склалася, ми готові розглянути і прийняти на роботу співробітників різного віку», - підкреслює начальник відділу управління персоналом Олена Прусакова.

Начальник відділу кадрів також зазначила, що у дружньому колективі КП «Харківводоканал» гарантовано своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соціальним пакетом. За потреби підприємство надасть можливість якісно навчити бажаючих обраній професії.

З усіма наявними вакансіями можна ознайомитись на сайті КП «Харківводоканал».

Телефон для довідок: 739-97-74.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкова замінили водопровід часів Другої світової.

 

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  робота, харків
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