22.08.2023 12:31 Рита Парфенова

Судитимуть харків'янина, який створив Телеграм-канал про видачу повісток

У Московському районному суді м. Харкова судитимуть чоловіка, у групі в Telegram повідомляв, де проводять мобілізаційні заходи.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на обласну прокуратуру, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 41-річний харків’янин створив Телеграм-канал, у якому поширював інформацію про процес мобілізації на території Харкова та області.



У публікаціях, розміщених адміністраторами каналу, містились дані щодо місць знаходження співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, повідомлялась інформація про час фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП.



Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу. Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві і завдавали шкоди авторитету ЗСУ.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).



Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ викрила посадовців медичних установ, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації.