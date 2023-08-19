19.08.2023 11:00 Дмитро Колонєй

На Харківщинв СБУ викрила посадовців медичних установ, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації

Спецслужбами України викрита та заблокована схема допомоги ухилянтам на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, до незаконних оборудок причетні лікар-невропатолог однієї із міських лікарень та завідуюча відділення для лікування хворих соматичного профілю «Нововодолазької центральної лікарні». Вони допомогали ухилянтам:

за гроші видавали фіктивні медичні довідки про те, що стан здоров’я військовозобов’язаних є обмежено придатним до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у мирний час.

"Клієнти" зловмисників в подальшому мали намір ухилитися від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон.

За матеріалами СБУ учасникам протиправних оборудок повідомлено про підозру за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Встановлюються й інші особи, які причетні до вказаної протиправної схеми.