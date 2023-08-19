19.08.2023 10:28

У Харкові знайдено труп чоловіка неподалік від ресторану

У Харкові встановлюють особу чоловіка, тіло якого знайдено на Нових Будинках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, у Харкові 15 серпня 2023 року у дворі по вулиці Харківських дивізій неподалік від ресторану "Вечірні зорі" вивлено тіло невідомого худорлявого кучерявого чоловіка 40-45 років із ладаною на шії, у блакитній футболці із синьо-білим малюнком, синіх джинсах, світлій бейсболці та чорному взутті.

Всіх, хто має іонфрмацію щодо особи загиблого, прохають звертатися за телефонами 0-68-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що було встановлено особу чоловіка, труп якого був знайдений у туалеті на Холодній горі.