У Харкові знайдено труп чоловіка неподалік від ресторану

У Харкові встановлюють особу чоловіка, тіло якого знайдено на Нових Будинках.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, у Харкові 15 серпня 2023 року у дворі по вулиці Харківських дивізій неподалік від ресторану "Вечірні зорі" вивлено тіло невідомого худорлявого кучерявого чоловіка 40-45 років із ладаною на шії, у блакитній футболці із синьо-білим малюнком, синіх джинсах, світлій бейсболці та чорному взутті.
Всіх, хто має іонфрмацію щодо особи загиблого, прохають звертатися за телефонами 0-68-777-0-112 або 102.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що було встановлено особу чоловіка, труп якого був знайдений у туалеті на Холодній горі.
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