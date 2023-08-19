    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У метро в Харкові спіймали чоловіка із наркотиками
19.08.2023  09:58   Дмитро Колонєй

У метро в Харкові спіймали чоловіка із наркотиками

До поліції Харкова та області за добу звернулися більше тисячі громадян.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці оперативно опрацювали 1092 виклики, що надійшли від громадян упродовж доби 
 
  • На блокпостах перевірено понад 1700 транспортних засобів.
  • За підозрою у причетності до ДРГ до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.
  • Викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків на станції метро «Проспект Гагаріна». У порушника вилучили наркотичні речовини.
  • Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
  • Вибухотехніки Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 640,1509 га. Вилучено 31417 вибухонебезпечних предметів, знищено – 6505.
  • З початку деокупаційних заходів зареєстровано 8896 воєнних злочинів, з яких найбільше 8111 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 716 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.            
 
Правоохоронці нагадують, що про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях громадянир можуть цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохороні знайшли літнього чоловіка, який зник та тиждень блукав по вулицях.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 Надзвичайні події На Харківщинв СБУ викрила посадовців медичних установ, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації 15.08 Надзвичайні події У Харкові почали службове розслідування щодо створення аварійної ситуації атівкою поліції 12.08 Надзвичайні події У Харкові на площі пограбували людину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 