19.08.2023 09:58 Дмитро Колонєй

У метро в Харкові спіймали чоловіка із наркотиками

До поліції Харкова та області за добу звернулися більше тисячі громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці оперативно опрацювали 1092 виклики, що надійшли від громадян упродовж доби

На блокпостах перевірено понад 1700 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до ДРГ до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

Викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків на станції метро «Проспект Гагаріна». У порушника вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

Вибухотехніки Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 640,1509 га. Вилучено 31417 вибухонебезпечних предметів, знищено – 6505.

З початку деокупаційних заходів зареєстровано 8896 воєнних злочинів, з яких найбільше 8111 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 716 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, що про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях громадянир можуть цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохороні знайшли літнього чоловіка, який зник та тиждень блукав по вулицях.