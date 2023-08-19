19.08.2023 09:29 Дмитро Колонєй

Почесний харків'янин, гендиректор ПАТ «Завод Південкабель» Володимир Золотарьов святкує день народження

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Володимира Золотарьова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскьраду, Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, генерального директора ПАТ «Завод Південкабель» Володимира Золотарьова.

«Під Вашим керівництвом «Південкабель» став брендом, відомим далеко за межами України. Адже значна частина продукції підприємства експортувалася до десятків країн світу, які насамперед цінували її якість.

Російський агресор зруйнував чимало планів, але я впевнений, що завдяки Вашому багатому життєвому досвіду, організаторському таланту та професіоналізму «Південкабель» гідно впорається з викликами воєнного часу та зробить вагомий внесок в економічний розвиток Харкова після перемоги!

Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя та щасливого життя під мирним небом!» - говориться у привітанні.