19.08.2023 08:54 Дмитро Колонєй

На Харківщині тривають запеклі бої - ХОВА

Оперативна обстановка на Харківщині вранці 19 серпні 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли с. Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік.

Близько 1:00 ночі були обстріляні м. Вовчанськ та с. Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок. Попередньо, без постраждалих.

Минулої доби ворог вів вогонь по населених пунктах

Богодухівського,

Харківського,

Чугуївського,

Ізюмського

Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Вчора вдень з танка було обстріляне с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач.

Використовуючи БПЛА, ворог обстріляв с. Глушківка Куп'янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі.

У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Сеньківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами.