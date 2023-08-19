19.08.2023 08:24

Харківщина на ранок 19 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Рятувальники Харківщини здійснили 23 оперативних виїзди.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України, протягом доби з 18 по 19 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж,

7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

6 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами не було.

О 01:46 надійшло повідомлення, що у Харківському районі, сел. Васищево, на вул. 8-го Березня, у 4-поверховому житловому будинку сталася пожежа. Горіла квартира на площі 15 м.кв. На місці події працювало 3 відділення служби порятунку та 1 відділення місцевої пожежної команди сел. Васищево. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було евакуйовано 20 осіб. На пожежі постраждала жінка 1988 р.н. та дитина 2012 р.н., яких було госпіталізовано на обстеження до 4-ї лікарні міста Харкова. О 02:09 пожежу було локалізовано, а о 02:57 повністю ліквідовано. Попередня причина її виникнення: коротке замикання електродроту.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також рятувальники залучались діставання тіла загиблого чоловіка 1970 р.н. з водойми. Подія сталася у Красноградському районі, с. Миколо-Комишувата. річка Камишуваха.