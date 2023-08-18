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18.08.2023  13:46   Рита Парфенова

У центрі Харкова замінили водопровід часів Другої світової

На вулиці Сумській у Київському районі Харкова завершили заміну технічно зношеної ділянки магістралі водопостачання.

По вулиці Сумській замінили водовід
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», подробиці ремонта розповів заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

«Цей чавунний трубопровід діаметром 200 мм було прокладено ще до початку Другої світової війни, а тому він вичерпав свій технічний ресурс. Враховуючи те, що магістраль неодноразово потрапляла під обстріл під час безперервної ворожої агресії, керівництво підприємства прийняло рішення перекласти ділянку трубопроводу завдовжки 560 метрів з використанням найсучасніших матеріалів».

За словами Завади, під час робіт водопостачання городянам не припинялося.

«У ході проведення комплексних заходів також було встановлено п'ятнадцять засувок, шість пожежних гідрантів, збудовано дванадцять оглядових колодязів та замінено п’ять вводів до будинків. Все це в комплексі дозволило суттєво підвищити якість води, що подається харків'янам», - зазначив Микола Завада.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в рамках підготовки міста до нового опалювального сезону Харкова комунальники переклали понад 130 км тепломереж з запланованих 220 км.

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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