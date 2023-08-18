18.08.2023 13:09 Рита Парфенова

У міськраді Харкова ліквідували управління інноваційного розвитку: подробиці

Низка змін до структури виконавчих органів внесена на позачерговій сесії Харківської міської ради сьогодні, 18 серпня.

Як передає РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, було ухвалене рішення про реорганізацію Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту шляхом приєднання до цього департаменту.



Також у зв’язку з ліквідацією цього виконавчого органу функції управління КУ «Муніципальний стартап-центр міста Харкова» покладені на Департамент цифрової трансформації.



Як повідомлялось раніше, з ініціативою ліквідувати Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів виступив Харківський міський голова Ігор Терехов. Відповідне рішення було ухвалене, спираючись на висновки службового розслідування щодо діяльності начальника управління Вікторії Грецької-Миргородської.



Крім того, депутати проголосували за припинення діяльності Департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами з передачею його функцій Департаменту міжнародного співробітництва.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.