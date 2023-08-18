Ігор Терехов: Ми крок за кроком перейменуємо всі вулиці, пов’язані з рф

На сесії Харківської міськради перейменували низку об'єктів топоніміки, пов'язаних з росією.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, відтепер харківські вулиці й провулки носять так назви:
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Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що об'єкти топоніміки, пов'язані з рф, перейменовуватимуть і надалі.
«Частину вулиць ми називаємо на честь героїв, які загинули, захищаючи нашу землю, частину – в пам'ять про українських діячів, а іншим повертаємо історичі назви, які змінили за радянських часів. Крок за кроком йтимемо в цьому напрямку», – підкреслив мер.
Раніше РЕДПОСТ. писав, що на позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
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