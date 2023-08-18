18.08.2023 12:32

Ігор Терехов: Ми крок за кроком перейменуємо всі вулиці, пов’язані з рф

На сесії Харківської міськради перейменували низку об'єктів топоніміки, пов'язаних з росією.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, відтепер харківські вулиці й провулки носять так назви:

вул. Конєва – вул. Гончарівська;

вул. Луб’янська – вул. Лубенська;

вул. Маршала Бажанова – вул. Чорноглазівська;

вул. Маяковського – вул. Миколи Хвильового;

вул. Молодої Гвардії – вул. Добровольців;

вул. Оренбурзька – вул. братів Гипиків;

вул. Цілиноградська – вул. Мирослава Мисли;

пров. Халтуріна – пров. Академіка Померанчука;

пров. Петрашівський – пров. Петра Франка;

пров. Плеханівський – пров. Петинський.

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Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що об'єкти топоніміки, пов'язані з рф, перейменовуватимуть і надалі.



«Частину вулиць ми називаємо на честь героїв, які загинули, захищаючи нашу землю, частину – в пам'ять про українських діячів, а іншим повертаємо історичі назви, які змінили за радянських часів. Крок за кроком йтимемо в цьому напрямку», – підкреслив мер.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що на позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.