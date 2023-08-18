Героям, які захищали й захищають Харків, присвоїли звання Почесних громадян

Харківська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова»
«Щойно на сесії депутатський корпус ухвалив одностайне рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Харкова» Олександру Сирському, Юрію Лебедю, Ігорю Танцюрі, Сергію Соколовському, Андрію Бережному, Олегу Черкашину, Сергію Філіппову і Рустаму Кривошеї.
Бойові заслуги цих людей говорять самі за себе. Саме вони не дали захопити Харків, а тепер захищають наше місто.
І завдяки їхнім зусиллям рано чи пізно ворог буде вибитий геть з кожного куточка української землі.
Слава Україні! І вічна вдячність кожному герою!», – написав він.
Раніше РЕДПОСТ. писав, що на позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
Комментариев: 0
Ваші бажання знаходяться в гармонії з можливостями - сміливіше втілюйте свої мрії в реальність. Чудовий час для амбітних проектів.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
18 серпня у народному календарі називають Євстигней Житник.
влажность:
давление:
ветер: