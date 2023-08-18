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18.08.2023  11:46   Рита Парфенова

Героям, які захищали й захищають Харків, присвоїли звання Почесних громадян

Харківська міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова»


Фото з відкритих джерел
Про це мер Харкова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Щойно на сесії депутатський корпус ухвалив одностайне рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Харкова» Олександру Сирському, Юрію Лебедю, Ігорю Танцюрі, Сергію Соколовському, Андрію Бережному, Олегу Черкашину, Сергію Філіппову і Рустаму Кривошеї.

Бойові заслуги цих людей говорять самі за себе. Саме вони не дали захопити Харків, а тепер захищають наше місто.

І завдяки їхнім зусиллям рано чи пізно ворог буде вибитий геть з кожного куточка української землі.

Слава Україні! І вічна вдячність кожному герою!», – написав він.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що на позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  почесний громадянин, харків
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