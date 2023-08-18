18.08.2023 14:29 Рита Парфенова

Місто збільшило пільги для сімей певних категорій

Сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю з онкологічними захворюваннями до 18 років, передбачили додаткові соціальні гарантії.

Як передає РЕДПОСТ із посиланням на ХМР, таке рішення було ухвалене сьогодні, 18 серпня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.



Для таких родин збільшили розмір пільгової знижки на оплату житлово-комунальних послуг з 20% до 50% та надали додаткові соціальні гарантії у розмірі 50-відсоткової знижки на оплату послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, послуг з управління багатоквартирним будинком (у межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами).



Також передбачається забезпечити Героям України щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 л високооктанового бензину на місяць відповідно до актуальних цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на позачерговій сесії міськради 18 серпня 2023 року депутати приняли рішення внести зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.