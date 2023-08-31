31.08.2023 13:17 Рита Парфенова

Підземний перехід до ТРЦ «Нікольський» тимчасово зачинять: подробиці

1 вересня 2023 року буде тимчасово зачинено пішохідний перехід у бік ТРЦ «Нікольський».



Фото: Харківській метрополитен

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, у пʼятницю, 1 вересня, з 9:00 буде тимчасово зачинено частину підвуличного пішохідного переходу біля станції «Майдан Конституції» (у бік ТРЦ «Нікольський»).



Про відновлення роботи вказаної частини пішохідного переходу буде повідомлено додатково.



Пасажирів просять вибачити за тимчасові незручності.