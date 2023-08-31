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31.08.2023  13:17   Рита Парфенова

Підземний перехід до ТРЦ «Нікольський» тимчасово зачинять: подробиці

1 вересня 2023 року буде тимчасово зачинено пішохідний перехід у бік ТРЦ «Нікольський».


Фото: Харківській метрополитен

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, у пʼятницю, 1 вересня, з 9:00 буде тимчасово зачинено частину підвуличного пішохідного переходу біля станції «Майдан Конституції» (у бік ТРЦ «Нікольський»).

Про відновлення роботи вказаної частини пішохідного переходу буде повідомлено додатково.

Пасажирів просять вибачити за тимчасові незручності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по 31 грудня 2023 року зачинані для користування пасажирів міжвестибюльний пішохідний перехід на станції «Перемога» та центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників».

 

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  перехід, харков
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