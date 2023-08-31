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31.08.2023  13:08   

Окупанти нанесли удар біля головного храму Куп'янська на Харківщині

Вранці 31 серпня військові рф вчергове обстріляли Куп'янськ – цього разу вдарили по центральній частині міста.

На Харківщині 31 серпня 2023 року окупанти вдарили по центральній частині міста Куп’янськ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, артилерійський обстріл стався о 10:30 ранку останнього літнього дня.

Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 1962 року народження, його госпіталізували до лікувального закладу.

Є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, щр протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
 
На Харківщині 31 серпня 2023 року окупанти вдарили по центральній частині міста Куп’янськ
 
На Харківщині 31 серпня 2023 року окупанти вдарили по центральній частині міста Куп’янськ

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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