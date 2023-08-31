Окупанти нанесли удар біля головного храму Куп'янська на Харківщині

Вранці 31 серпня військові рф вчергове обстріляли Куп'янськ – цього разу вдарили по центральній частині міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, артилерійський обстріл стався о 10:30 ранку останнього літнього дня.
Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 1962 року народження, його госпіталізували до лікувального закладу.
Є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби.
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