31.08.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області правоохоронці задокументували факти незаконної реалізації тютюнових виробів

Правоохоронці провели триденне відпрацювання на предмет виявлення порушень пов’язаних із продажем алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Під час перевірки смт Безлюдівка та села Котляри, поліцейські виявили 4 факти реалізації тютюнових виробів без марок акцизного збору. Правоохоронці вилучили більше ніж 200 пачок цигарок без марок акцизного збору та 300 літрів алкогольних напоїв.

Відносно власників торгових точок поліцейськими громади складено 4 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 156 «Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору» Кодексу України про адміністративні правопорушення та спрямували до суду для прийняття рішення.