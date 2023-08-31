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31.08.2023  12:41   Рита Парфенова

Скільки малят з'явилося на світ у Харкові за останні тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3108 дітей.

немовля

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, останнього тижня, з 24 по 30 серпня, було зареєстровано народження 47 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 23 хлопчики та 24 дівчинки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у новий харків'янин народився у кареті швидкої допомоги.

Источник:   ХМР
 Тэги:  харків, діти, народилося
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