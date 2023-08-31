Скільки малят з'явилося на світ у Харкові за останні тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3108 дітей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 23 хлопчики та 24 дівчинки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у новий харків'янин народився у кареті швидкої допомоги.
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Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.
Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
З легкої подачі блогерів-«нумерологів», які побачили в числі 3108 англійське слово «Blog», сьогодні відзначається День блогу.
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