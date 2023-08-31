Комунальники Харкова готують цвинтарі до зими

КП «Ритуал» готується до осінньо-зимового періоду. Перевіряють інженерні комунікації адміністративних будівель, крематорію, приміщень бюро та салонів ритуальних послуг.
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Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.
Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
З легкої подачі блогерів-«нумерологів», які побачили в числі 3108 англійське слово «Blog», сьогодні відзначається День блогу.
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