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31.08.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова готують цвинтарі до зими

КП «Ритуал» готується до осінньо-зимового періоду. Перевіряють інженерні комунікації адміністративних будівель, крематорію, приміщень бюро та салонів ритуальних послуг.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Тестуються генераторні установки, триває  підготовка  техніки та інвентарю для прибирання снігу і боротьби з ожеледицею, а також заготівля піщано-сольової суміші. 
 
 
Паралельно виконуються поточні роботи з благоустрою  території кладовищ. Зокрема, робітники видаляють поросль та аварійні дерева, косять траву, вивозять сміття. 
 
 
Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські тепловики завершують літню ремонтну кампанію (фото).
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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