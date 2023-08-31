31.08.2023 12:16 Рита Парфенова

Хлопець зник на Харківщині після конфлікту з матір'ю

Поліцейські оперативно розшукали малолітню дитину та провели профілактичну бесіду з батьками.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, учора правоохоронці Лозівського районного відділу поліції провели ефективну операцію, завдяки якій було оперативно розшукано малолітнього хлопчика.

Повідомлення про зникнення 8-річного хлопчика надійшло 30 серпня близько 22:00 від його матері. Жінка повідомила, що син вийшов гуляти, його бачили о 12:00, проте потім не повернувся. Того дня між ними виникла невелика сварка, і хлопчик не мав з собою мобільного телефону. Мати самостійно розшукувала дитину, але безрезультатно.

Поліцейські не втратили часу та почали докладний розшук. Вони перевірили знайомих та друзів сім'ї хлопчика. Близько 23:25, завдяки цілеспрямованим зусиллям правоохоронців, хлопчика було знайдено у свого товариша.

З метою запобігання подібним випадкам у майбутньому, батьки та дитина були залучені до профілактичної бесіди з поліцейськими.