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31.08.2023  12:16   Рита Парфенова

Хлопець зник на Харківщині після конфлікту з матір'ю

Поліцейські оперативно розшукали малолітню дитину та провели профілактичну бесіду з батьками.

На Харківщині поліцейські оперативно розшукали малолітнього хлопчика
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, учора правоохоронці Лозівського районного відділу поліції провели ефективну операцію, завдяки якій було оперативно розшукано малолітнього хлопчика.
 
Повідомлення про зникнення 8-річного хлопчика надійшло 30 серпня близько 22:00 від його матері. Жінка повідомила, що син вийшов гуляти, його бачили о 12:00, проте потім не повернувся. Того дня між ними виникла невелика сварка, і хлопчик не мав з собою мобільного телефону. Мати самостійно розшукувала дитину, але безрезультатно.
 
Поліцейські не втратили часу та почали докладний розшук. Вони перевірили знайомих та друзів сім'ї хлопчика. Близько 23:25, завдяки цілеспрямованим зусиллям правоохоронців, хлопчика було знайдено у свого товариша.
 
З метою запобігання подібним випадкам у майбутньому, батьки та дитина були залучені до профілактичної бесіди з поліцейськими.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про пошуки 10-річного хлопчика, який 27 серпня зник з будинку сімейного типу у селі Бунакове Лозівського району.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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