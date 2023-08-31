31.08.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 30 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 59 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 30 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8 га території, з них 7600 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 5,9 км ліній електропередач, 710 м газопроводів і 5 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 59 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 157 саперів та 64 одиниці техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3526 га території, 278 км автомобільних доріг, 2496 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 197 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 76 тис. 355 ВНП.