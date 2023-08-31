31.08.2023 08:10 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківщини виникли пожежі

Протягом доби з 30 по 31 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом на Харківщині трапилось 6 пожеж, спричинені ворожими обстрілами. У Чугуївському та Куп’янському районах області.

Вдень ворог завдав обстрілів неподалік села Осинове Куп’янського району. Зайнялось сміття на полігоні побутових відходів. На момент прибуття вогнеборців горіло сміттєзвалище на площі близько 500 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

О 15:20 ворог завдав обстрілів по м. Вовчанську Чугуївського району. Снаряди влучили на території двох гаражних кооперативів. На момент прибуття рятувальників на території одного гаражного кооперативу горіли 4 гаражні бокси та автомобіль Mersedes на площі 120 кв.м. та ще 2 гаражі іншого ГК на площі 60 кв.м. Вогнеборці о 16:55 ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Також о 14:30 ворог знову вдарив артилерією по приватному сектору міста Куп’янська Харківщини. Загорілась господарча, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння. На час прибуття вогнеборців загальна площа складала 60 кв.м. О 17:35 вогнеборці повністю ліквідували осередки горіння. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Увечері 30 серпня прикордонне місто Вовчанськ вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа у приватному секторі. До місця події було направлено 2 відділення служби. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений будинок на двох господарів. Загальна площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 20:40 пожежу було повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Ще 2 пожежі сталися вночі: у м. Вовчанськ горіла трава на площі 800 кв.м. та у с. Вільхівка Куп’янського району горіла недіюча будівля на площі 70 кв.м.

Загалом рятувальниками було здійснено 34 оперативних виїзди, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж, з яких 6 пов’язані з ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – для діставання тіла загиблого з води;

3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області рятувальники загасили пожежу, яка охопила сотні квадратних метрів.