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31.08.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районаі Потихонового Харківської області. 
 
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Гатище, Вовчанські Хутори, Григорівка, Одрадне, Дворічанське Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. 
 
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спалахнули під час обстрілу гаражні кооперативи.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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