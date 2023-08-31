31.08.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

Пошкоджені будинки та поранений: ворог обстрілював Харківську область

Минулої ночі близько опівночі ворог обстріляв с. Вільхівка Куп'янського району, пошкоджено будинок, що не експлуатується, сталася пожежа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.

Внаслідок обстрілу села Осинове Куп'янського району сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

У місті Куп’янськ обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілів з РСЗВ міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіль, сталися пожежі.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Шийківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередач та газову трубу. Через удар імовірно касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" по селу Загризлове Ізюмського району пошкоджено будинок.