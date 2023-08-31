    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пошкоджені будинки та поранений: ворог обстрілював Харківську область
31.08.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Пошкоджені будинки та поранений: ворог обстрілював Харківську область

Минулої ночі близько опівночі ворог обстріляв с. Вільхівка Куп'янського району, пошкоджено будинок, що не експлуатується, сталася пожежа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.
 
Внаслідок обстрілу села Осинове Куп'янського району сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. 
 
У місті Куп’янськ обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілів з РСЗВ міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіль, сталися пожежі. 
 
Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Шийківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередач та газову трубу. Через удар імовірно касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" по селу Загризлове Ізюмського району пошкоджено будинок.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці встановлюють обставини ДТП у Новобаварському районі Харкова.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Надзвичайні події Окупанти нанесли удар біля головного храму Куп'янська на Харківщині 31.08 Надзвичайні події Публічно схвалювали дії президента російської федерації: на Харківщині викрито двох чоловіків 31.08 Надзвичайні події Окупанти, знищуючи школи Харківщини, завдали багатомільярдних збитків екології
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 