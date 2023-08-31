31.08.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили порушників правил дорожнього руху

На Харківщині до працівників поліції упродовж доби звернулося 1064 громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харкові під час перевірки документів у 42-річного водія поліцейські виявили водійське посвідчення з ознаками підробки. Проводяться першочергові слідчі дії.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

Крім цього, в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.