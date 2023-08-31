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31.08.2023  08:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили порушників правил дорожнього руху

На Харківщині до працівників поліції упродовж доби звернулося 1064 громадян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Харкові під час перевірки документів у 42-річного водія поліцейські виявили водійське посвідчення з ознаками підробки. Проводяться першочергові слідчі дії.
 
Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
 
Крім цього, в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харкова затримала жінку за збут метадону.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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