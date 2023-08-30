30.08.2023 13:42 Рита Парфенова

Поліція Харкова затримала жінку за збут метадону

34-річна жінка, яка займалася реалізацією речей на ринку, перекваліфікувалася на збут наркотичних речовин.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більше ніж пів року на ринку на проспекті Перемоги продавали наркотичну речовину «метадон». До скоєння злочину причетна 34-річна жінка, яка займалася реалізацією речей на ринку.



За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.



У продавчині виявлено 17 пачок «метадону» та 46 тисяч гривень. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисниці також вилучена наркотична речовина.



Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.



Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину. Судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 160 тисяч гривень.



Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція затримала чоловіка, який розповсюджував наркотичні речовини на території Харкова.