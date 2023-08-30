30.08.2023 13:14 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 30 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

по м. Харків 0,11-0,13 мкЗв/год:

Помірки – 0,13 мкЗв/год,

вул. Северина Потоцького – 0,11 мкЗв/год

по Харківській області 0,10-0,14 мкЗв/год:

м. Балаклія – 0,11 мкЗв/год;

м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;

м. Дергачі – 0,10 мкЗв/год;

м. Зміїв – 0,12 мкЗв/год;

м. Красноград – 0,12 мкЗв/год;

м. Куп’янськ – 0,10 мкЗв/год;

м. Лозова – 0,14 мкЗв/год;

м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;

м. Чугуїв – 0,13 мкЗв/год;

смт Великий Бурлук – 0,11 мкЗв/год.

смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;

смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;

смт Нова Водолага – 0,10 мкЗв/год;

с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год.

Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 29 серпня.