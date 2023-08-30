30.08.2023 14:35 Рита Парфенова

Які магазини працюють у найбільш зруйнованому обстрілами мікрорайоні міста

У одному з найбільш постраждалих від обстрівіл мікрорайонів міста – П’ятихатках – відбудовуються та працюють магазини, аптеки та інші заклади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.



Станом на 28 серпня на території П’ятихаток відновили роботу мережі продуктових магазинів, товарів для дому та аптечні заклади.

Бакалію, хлібобулочні вироби, овочі, фрукти, напої мешканці мікрорайону можуть придбати у двох продовольчих магазинах мережі «Хазар» на вул. Академіка Курчатова та вул. Академіка Вальтера.

Також на вул. Академіка Вальтера працюють невеликі продуктові крамниці «Посад», «Роганський м’ясокомбінат», а також магазин «Сухофрукти».



Магазин «Кулиничі» працює на вул. Академіка Проскури, магазин «Кисет» - на вул. Академіка Курчатова.



Придбати лікарські засоби, гігієнічні товари та іншу продукцію медичного призначення можна в аптеках «9-1-1» та «Сатурнфарм» (вул. Академіка Вальтера).



У магазині «Аврора мультимаркет» на вул. Академіка Вальтера в продажу є широкий асортимент товарів для дому - столовий та кухонний посуд, засоби гігієни та косметика, побутова хімія, товари для тварин, домашній текстиль, канцтовари та ін.



Також магазин непродовольчих товарів, зоомагазин та кав’ярня працюють на вул. Академіка Вальтера, а магазин взуття - на вул. Гаркуші.

Раніше РЕДПОСТ писав, що товари до навчального року можна придбати у торговельних закладах міста.