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28.08.2023  12:39   Рита Парфенова

Скільки коштує зібрати дитину у школу в Харкові

Товари до навчального року можна придбати у торговельних закладах міста


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.

Перед початком навчального року мешканці Харкова мають можливість придбати канцелярські та інші товари для школи у спеціалізованих магазинах канцтоварів, в відділах супермаркетів, на міських ринках та через онлайн-платформи.

Ціни на канцтовари такі:

  • зошити (12 аркушів) - від 4 грн,
  • прописи ‐ від 9 грн,
  • ручки кулькові ‐ від 6 грн,
  • набори кольорових олівців ‐ від 16 грн (6 шт.),
  • набори фломастерів ‐ від 19 грн (6 шт.),
  • фарби акварельні ‐ від 20 грн (6 кольорів),
  • альбоми для малювання ‐ від 13 грн.

Ціни на продукцію залежать від виробника, об’єму упаковки, якості паперу тощо. До того ж, зараз в більшості закладів діють акції та знижки на товари для школярів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що батьки, як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, самі вибиратимуть форму навчання для своєї дитини.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  школа, харків
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