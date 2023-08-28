28.08.2023 12:39 Рита Парфенова

Скільки коштує зібрати дитину у школу в Харкові

Товари до навчального року можна придбати у торговельних закладах міста



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.



Перед початком навчального року мешканці Харкова мають можливість придбати канцелярські та інші товари для школи у спеціалізованих магазинах канцтоварів, в відділах супермаркетів, на міських ринках та через онлайн-платформи.



Ціни на канцтовари такі:

зошити (12 аркушів) - від 4 грн,

прописи ‐ від 9 грн,

ручки кулькові ‐ від 6 грн,

набори кольорових олівців ‐ від 16 грн (6 шт.),

набори фломастерів ‐ від 19 грн (6 шт.),

фарби акварельні ‐ від 20 грн (6 кольорів),

альбоми для малювання ‐ від 13 грн.

Ціни на продукцію залежать від виробника, об’єму упаковки, якості паперу тощо. До того ж, зараз в більшості закладів діють акції та знижки на товари для школярів.