Скільки коштує зібрати дитину у школу в Харкові

Товари до навчального року можна придбати у торговельних закладах міста
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.
Перед початком навчального року мешканці Харкова мають можливість придбати канцелярські та інші товари для школи у спеціалізованих магазинах канцтоварів, в відділах супермаркетів, на міських ринках та через онлайн-платформи.
Ціни на канцтовари такі:
Ціни на продукцію залежать від виробника, об’єму упаковки, якості паперу тощо. До того ж, зараз в більшості закладів діють акції та знижки на товари для школярів.
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