    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 серпня
28.08.2023  12:01   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Вимірювання рівню радіації

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 28 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

по м. Харків 0,11-0,16 мкЗв/год:

  • Помірки – 0,16 мкЗв/год,
  • вул. Северина Потоцького – 0,11 мкЗв/год

по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:

  • м. Балаклія – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Вовчанськ – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Дергачі – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Красноград – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Куп’янськ – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Лозова  – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Ізюм – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Чугуїв – 0,15 мкЗв/год;
  • смт Великий Бурлук – 0,10 мкЗв/год.
  • смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Нова Водолага – 0,11 мкЗв/год;
  • с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год

Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 27 серпня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радіація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.08 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 27 серпня 26.08 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 серпня 25.08 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 