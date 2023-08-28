З будинку сімейного типу на Харківщині зник хлопець

На Харківщині поліцейські оперативно розшукали малолітнього хлопчика.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, у вечірній час 27 серпня до Лозівського відділу поліції звернулась 46-річна жителька села Бунакове. Жінка повідомила, що з їх будинку сімейного типу зник 10-річний хлопчик. Близько 13:00 він вийшов в сад збирати яблука та не повернувся назад.
Впродовж кількох годин поліцейські встановили місцезнаходження малолітнього. Виявилося, що він ховався в кущах неподалік від місця проживання.
Поліцейські провели з хлопчиком профілактичну бесіду, спрямовану на недопущення подібних випадків у майбутньому.
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