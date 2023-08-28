28.08.2023 10:56 Рита Парфенова

Харків'янина визнано винним у систематичних крадіжках з магазинів

Прокурори довели, що раніше судимий харків’янин вчинив низку здочинів, а суд виніс вирок.

Як передає РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у період дії воєнного стану 42-річний чоловік вчинив низку злочинів.



Його методом «заробітку» на життя було проникнення до приміщень супермаркетів та торгівельних кіосків, з яких він вивозив продукти харчування, дрібну побутову техніку та інші товари.



Однак тільки магазинами поле діяльності зловмисника не обмежувалось — від його дій також потерпали власники автомобілів. Чоловік зламував замки припаркованих автівок і викрадав майно, яке знаходилось всередині.



Крім того, встановлено, що чоловік придбав і зберігав метадон для особистого вживання.



Зловмисника було викрито у лютому 2023 року. Під час судового розгляду харків’янин визнав свою вину.



Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури суд визнав винним 42-річного чоловіка за фактами крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, а також незаконного придбання і зберігання наркотичного засобу (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років 3 місяців позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру чоловіку, який підстеріг колегу після роботи й вдарив ножем.