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28.08.2023  09:48   

У Харкові чоловік підстеріг колегу після роботи й вдарив ножем

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка за замах на вбивство знайомого.

У Харкові поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство знайомого

Про скоєння злочину стало відомо 25 серпня, передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

До поліції звернувся лікар медзакладу, який розповів, що до них госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням.

Як дізналися правоохоронці, пригода сталася через конфлікт двох чоловіків на роботі. Після праці зловмисник переслідував колегу. Підійшов до нього та вдарив ножем у шию. Потерпілий зміг дістатися додому та зателефонував у швидку.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявися 51-річний чоловік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство)  Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру мешканці Лозової, яка завдала смертельного поранення ножем власному чоловіку.

Тэги:  вбивство, харків
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