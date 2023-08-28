28.08.2023 09:48

У Харкові чоловік підстеріг колегу після роботи й вдарив ножем

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка за замах на вбивство знайомого.

Про скоєння злочину стало відомо 25 серпня, передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.



До поліції звернувся лікар медзакладу, який розповів, що до них госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням.



Як дізналися правоохоронці, пригода сталася через конфлікт двох чоловіків на роботі. Після праці зловмисник переслідував колегу. Підійшов до нього та вдарив ножем у шию. Потерпілий зміг дістатися додому та зателефонував у швидку.



Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявися 51-річний чоловік.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.



Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру мешканці Лозової, яка завдала смертельного поранення ножем власному чоловіку.