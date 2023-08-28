Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1190 повідомлення про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
До підрозділів Головного управління національної поліції в Харківській області були доставлені для перевірки три особи, які підозрюються у зв'язку з діяльністю диверсійно-розвідувальних груп та поширенням пропагандистської інформації.
Поліцейські на блокпосту в Харкові зупинили автомобіль для перевірки. Під час огляду 34-річного пасажира була виявлена речовина зеленого кольору, що схожа на наркотичну. В даний момент проводяться слідчі дії.
У місті Первомайський правоохоронці складали адміністративний протокол на водія, який перебував у стані сп’яніння під час керування автомобілем.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 серпня 2023 року.
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День сповнений несподіванок. Емоції постійно братимуть гору над логікою, тому уникайте суперечок, і по можливості відкладіть відповідальні справи на потім.
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