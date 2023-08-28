28.08.2023 08:18 Рита Парфенова

Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах села Окіп Золочівської громади.

Під мінометними та артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти:

Бударки,

Ветеринарне,

Красне,

Колодязне,

Огірцеве.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти:

Кам'янка,

Дворічна,

Синьківка,

Іванівка,

Кислівка,

Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 серпня 2023 року.