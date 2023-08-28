Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 серпня 2023 року.
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День сповнений несподіванок. Емоції постійно братимуть гору над логікою, тому уникайте суперечок, і по можливості відкладіть відповідальні справи на потім.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.
У православних християн сьогодні – Успіння Пресвятої Богородиці та кінець посту.
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