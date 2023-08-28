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28.08.2023  08:18   Рита Парфенова

Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах села Окіп Золочівської громади.
Під мінометними та артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти:
  • Бударки,
  • Ветеринарне,
  • Красне,
  • Колодязне,
  • Огірцеве.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти:
  • Кам'янка,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 серпня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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