Одна жінка загинула, ще одна дівчина постраждала внаслідок обстрілу Одноробівки на Харківщині

За останню добу були зафіксовані обстріли населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на телеграм-канал ХОВА.
У результаті атаки із РСЗВ по селу Одноробівка Богодухівського району було пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск. Трагічно загинула жінка 39 років. Також внаслідок обстрілу поранена 16-річна дівчина, її стан медичні фахівці оцінили як легкий, і вона не потребувала госпіталізації.
У селі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки.
Мінометним обстрілом по селу Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.
Крім того, під ворожими ударами перебували Ветеринарне та Красне Харківського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти Куп'янського району.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 серпня 2023 року.
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