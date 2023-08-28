28.08.2023 08:38 Рита Парфенова

Одна жінка загинула, ще одна дівчина постраждала внаслідок обстрілу Одноробівки на Харківщині

За останню добу були зафіксовані обстріли населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на телеграм-канал ХОВА.

У результаті атаки із РСЗВ по селу Одноробівка Богодухівського району було пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск. Трагічно загинула жінка 39 років. Також внаслідок обстрілу поранена 16-річна дівчина, її стан медичні фахівці оцінили як легкий, і вона не потребувала госпіталізації.



У селі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки.



Мінометним обстрілом по селу Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.



Крім того, під ворожими ударами перебували Ветеринарне та Красне Харківського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти Куп'янського району.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 серпня 2023 року.