28.08.2023 08:50 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині трапилось 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Вогонь гасили у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області.



Так, внаслідок обстрілу прикордонного села Одноробівка нпа Золочщині загорілася суха трава та неексплуатуєма споруда неподалік приватного сектору. Загальна площа пожежі склала близько 550 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 10 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.



Загалом протягом доби з 27 по 28 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

3 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

5 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 серпня 2023 року.