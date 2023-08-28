28.08.2023 13:34 Рита Парфенова

Затримано чоловіка, який чотири роки тому жорстоко вбив безхатько у Харкові

Правоохоронці затримали злочинця, який скоїв вбивство та кілька років переховувався від правоохоронців.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, 28 серпня працівники карного розшуку разом із бійцями полку поліції особливого призначення відтрацювали територію міста Харків, внаслідок чого затримали 35-річного чоловіка, який перебував в розшуку.



У 2019 році чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спільно зі своїм знайомим прибули до покинутої будівлі на території Новобаварського району Харкова, де тимчасово мешкав безхатько. Чоловіки нанесли численні удари руками та ногами потерпілому. Внаслідок отриманих травм він помер.



За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Після направлення обвинувального акту до суду та закінчення терміну домашнього арешту зловмисник почав переховуватись та був оголошений у розшук.



Вирішується питання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру чоловіку, який підстеріг колегу після роботи й вдарив ножем.