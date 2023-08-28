Виявлено колаборанта, який долучився до «мвс рф» під час окупації Куп'янська: деталі затримання

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф», щоб фабрикувати справи проти українців
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 31-річний мешканець Куп’янська. Під час окупації міста він подав свою «кандидатуру» до лав створеного агресором «управління мвс у Харківській області».
Враховуючи прокремлівську «позицію» колаборанта, рашисти призначили його «оперуповноваженим відділу карного розшуку» у складі карального органу.
На цій «посаді» він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні.
Для цього колаборант брав участь в «облавах» на помешкання українських патріотів та їх «доставці» до відділку окупаційної поліції.
Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів фабрикованих «карних справ» для ув’язнення людей в російських катівнях.
Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Комментариев: 0
День сповнений несподіванок. Емоції постійно братимуть гору над логікою, тому уникайте суперечок, і по можливості відкладіть відповідальні справи на потім.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.
У православних християн сьогодні – Успіння Пресвятої Богородиці та кінець посту.
влажность:
давление:
ветер: