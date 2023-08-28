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28.08.2023  14:00   Рита Парфенова

Виявлено колаборанта, який долучився до «мвс рф» під час окупації Куп'янська: деталі затримання

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф», щоб фабрикувати справи проти українців

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з російськими загарбниками у період тимчасової окупації Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 31-річний мешканець Куп’янська. Під час окупації міста він подав свою «кандидатуру» до лав створеного агресором «управління мвс у Харківській області».

Враховуючи прокремлівську «позицію» колаборанта, рашисти призначили його «оперуповноваженим відділу карного розшуку» у складі карального органу.

На цій «посаді» він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього колаборант брав участь в «облавах» на помешкання українських патріотів та їх «доставці» до відділку окупаційної поліції.

Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів фабрикованих «карних справ» для ув’язнення людей в російських катівнях.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть експоліціянта, який вишукував українських патріотів.
 
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Источник:   facebook/Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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