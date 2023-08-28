28.08.2023 14:05 Рита Парфенова

Під Харковом напали на бригаду швидкої допомоги

26 серпня у місті Чугуїв Харківської області було скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що бригада ЕМД 2203 обслуговувала екстрений виклик, під час якого на фельдшера напав син пацієнта у стані алкогольного спʼяніння та завдав тілесних ушкоджень.

На місце події було викликано поліцію, за фактом злочину розпочато розслідування.