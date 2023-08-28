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28.08.2023  14:38   Рита Парфенова

Ветеринари розповіли про стан собак, яких вилучили з квартири на Харківщині

Із захаращеної квартири в селищі Докучаєвське Харківської області врятували 15 собак.

Новини Харкова: про стан собак, яких вилучили з квартири у Докучаївську

Як повідомляє РЕДПОСТ, ветеринари КП «Центр поводження з тваринами» обстежили кожну тварину, яких вілучили з квартири мешканки смт Докучаївське.

За йї словами, є собаки зі старими та свіжими ранами, у деяких - травми на шиї та лапах від мотузок. Собаки не соціалізовані, є дикі та агресивні, їхній вік коливається від 6 місяців до 7 років.

Лікарі притулку обробили собакам рани, провели обробку від паразитів, надали всю необхідну допомогу, щоб повернути тваринам довіру до людей та знайти для них нові родини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що стосовно мешканки селища Докучаєвське відкрито криминальне впровадження за жорстоке поводження з тваринами

Источник:   ХМР
 Тэги:  собака, харків
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