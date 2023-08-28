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28.08.2023  14:59   Рита Парфенова

У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами будинки: фото

У Холодногірському районі продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога будинках Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Зокрема, на вул. Великій Панасівській фахівці ремонтують зовнішні віконні відкоси, на вул. Холодногірській - фасад, а на пр. Слави - прибирають та демонтують пошкоджені елементи на покрівлі та технічному поверсі.

Роботи виконують спеціалісти АТ «Житлобуд-1» та АТ «Житлобуд-2».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки огляд-конкурсу з благоустрою та озеленення прибудинкових територій.

Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога будинках Харкова Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога будинках Харкова

Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога будинках Харкова Тривають відновлювальні роботи у постраждалих від ударів ворога будинках Харкова

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  будинок, ремонт, харків
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