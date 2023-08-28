У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами будинки: фото

У Холодногірському районі продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.
Зокрема, на вул. Великій Панасівській фахівці ремонтують зовнішні віконні відкоси, на вул. Холодногірській - фасад, а на пр. Слави - прибирають та демонтують пошкоджені елементи на покрівлі та технічному поверсі.
Роботи виконують спеціалісти АТ «Житлобуд-1» та АТ «Житлобуд-2».
Раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки огляд-конкурсу з благоустрою та озеленення прибудинкових територій.
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