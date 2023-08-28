28.08.2023 14:59 Рита Парфенова

У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами будинки: фото

У Холодногірському районі продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Зокрема, на вул. Великій Панасівській фахівці ремонтують зовнішні віконні відкоси, на вул. Холодногірській - фасад, а на пр. Слави - прибирають та демонтують пошкоджені елементи на покрівлі та технічному поверсі.

Роботи виконують спеціалісти АТ «Житлобуд-1» та АТ «Житлобуд-2».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки огляд-конкурсу з благоустрою та озеленення прибудинкових територій.





