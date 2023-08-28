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28.08.2023  15:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка схиляла правоохоронців до думки, що Україна повинна приєднатись до РФ

На Харківщині затримали жінку-прихильницю окупантів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посиланням на ГУ Нацполіції та Харківську обласну прокуратуру, 45-річна мешканка Люботина прославляла Росію у розмові із поліцією, яка прибула за викликом до родини, в якій виник сімейний скандал:
  • схиляла співробітників поліції, які прибули на виклик, та членів родини до власної, проросійсьої, позиції.
  • почала розповідати поліціянтам про те, як вона чекає «освобождения Харьковской области». 
  • схвалювала дії російського очільника та додала, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до Російської Федерації»
  • заявляла, що мріє про «великое русское будущее в Украине»
  • висловлювалася щодо правильності та правомірності поширення суверенітету РФ на території України,
Слідчими відкрита кримінальна справа за фактом.

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, скандал, дебош
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