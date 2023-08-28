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28.08.2023  16:13   Дмитро Колонєй

Афера на 700 тисяч: на Харківщині обікрали державний бюджет

Прокручували шхрайську схему злодюги на Харківщині.

Обікрали держбюджет на 700 тисяч шахраї на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на початку березня 2022 року начальник районного військкомату мобілізував жінку-підприємця, керуючись корисливою метою. За сприяння начальника відділу комплектування та кадрового забезпечення жінку оформили для проходження служби до районного військкомату.
 
Керівництво РТЦК підписувало офіційні документи про нарахування заробітної плати своїй колезі, яка фактично не зʼявлялася на робочому місці й не виконувала свої посадові обовʼязки. За рік та чотири з половиною місяці служби у військкоматі, жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями — загальна сума нарахувань склала близько 700 тис. грн.
 
Під час обшуку за місцем роботи фігурантів у приміщенні РТЦК та СП, виявлена документація, що підтверджує фіктивне прийняття на роботу особу-підприємця та її звільнення.
 
Службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
 
Їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про прихильницю окупантів, яка переконувала поліцейських, що Україна повинна приєднатися до РФ.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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