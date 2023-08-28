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28.08.2023  16:54   Дмитро Колонєй

Стало відомо, яку ще допомогу від держави можуть отримати харківські переселенці

Про це розповіли у харківському Департаменті соціальної політики.

Отримати ще одну допомогу від держави можуть ВПО. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент соціальної політики Харкова, ВПО можуть отримати ваучер - документ, який видається одноразово та дає право пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Максимальна вартість навчання за ваучером становить 26,8 тис. грн. 
 

Хто може отримати ваучер

 
Ті ВПО, які відповідають наступним вимогам:
  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
  • відсутня підходяща робота;
  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.
Для отримання ваучера необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості або подати заявку онлайн за посиланням
Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, впо, харків, переселенці
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