28.08.2023 17:36 Дмитро Колонєй

Харківський веслувальник став призером чемпіонату Європи

Харківський спортсмен успішно виступив на першисті континенту у Німеччині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, представник Харкова успішно виступив у німецькому Крефельді на чемпіонаті Європи з академічного веслування серед молоді до 23 років 26 та 27 серпня 2023 року, у якому брали участь спортсмени з 14 країн Європи.

Українська команда в чоловічій четвірці зі стерновим, роль якого виконував харків’янин Павло Субіт, фінішувала у фіналі третьою з результатом 6:55.37. До складу команди також увійшли Роман Руденко, Роман Покришка, Євген Сотніков та Павло Болотов.

Випередити українців змогли лише суперники з Польщі (6:42.08) та Румунії (6:33.65).

Загалом збірна України з академічного веслування здобула на цьому чемпіонаті дві бронзові медалі.