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28.08.2023  17:36   Дмитро Колонєй

Харківський веслувальник став призером чемпіонату Європи

Харківський спортсмен успішно виступив на першисті континенту у Німеччині.

Став призером чемпіонату Європи харківський веслувальник
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, представник Харкова успішно виступив у німецькому Крефельді на чемпіонаті Європи з академічного веслування серед молоді до 23 років 26 та 27 серпня 2023 року, у якому брали участь спортсмени з 14 країн Європи.
 
Українська команда в чоловічій четвірці зі стерновим, роль якого виконував харків’янин Павло Субіт, фінішувала у фіналі третьою з результатом 6:55.37. До складу команди також увійшли Роман Руденко, Роман Покришка, Євген Сотніков та Павло Болотов.
 
Випередити українців змогли лише суперники з Польщі (6:42.08) та Румунії (6:33.65).
 
Загалом збірна України з академічного веслування здобула на цьому чемпіонаті дві бронзові медалі.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, призер, харків, веслування
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