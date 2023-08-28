28.08.2023 18:05

У Новобаварському районі Харкова з'явився стенд з іменами полеглих мешканців району (фото)

Напередодні Дня пам’яті загиблих захисників України у Новобаварському районі розміщено стенд з іменами полеглих мешканців району.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Повномасштабним вторгненням росії 24 лютого 2022-го розпочався героїчний опір українського народу за свободу і право жити в незалежній державі.

Війна принесла не лише усвідомлення національної ідентичності, а й людські втрати. Книга пам’яті полеглих за Україну, на жаль, поповнилася новими сторінками.

Напередодні Дня пам’яті загиблих захисників України в районі розміщено стенд з іменами полеглих мешканців Новобаварського.

Вони були в найгарячіших точках на фронті: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар… Вони захищали Харків, Ізюм…

Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя у визвольній боротьбі!

Вічна пам'ять і слава Героям!* - написали на сторінці Новобаварського району в ФБ, повідомляє РЕДПОСТ

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