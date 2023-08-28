28.08.2023 18:39 Дмитро Колонєй

На Харківщині підірвався трактор

Вибух стався під час розмінування Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 28 серпня 2023 року поблизу с. Явірське Балаклійської громади під час розмінування фермерського поля підірвався дистанційно керований трактор марки «Т-150» на невідомому вибухонебезпечному пристрої, залишеному окупантами.. Обійшлося без жертв і постраждалих. Підрозділи ДСНС на місце події не викликались у зв'язку з високою замінованістю території.

Ряувальтники прохають всіх

бути максимально обережними

завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Н

не рухайтися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

не чіпайти будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".