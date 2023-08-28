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28.08.2023  19:14   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов показав, як готуються класи для школярів у метро (відео)

У метрополітені Харкова триває підготовка до навчального року.


Ігор Терехов показав, як готуються класи для школярів у метро (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі опублікував пост, присвячний підготовці класів у метро.
 
"Як керівник я не дуже люблю показувати роботу до її остаточного завершення. Тому був проти того, щоб демонструвати на загал процес нашої підготовки до комбінованого навчання школярів у метрополітені, який ще триває.
 
Але як тато вважаю, що батьки повинні мати чітке уявлення про вигляд місця, де отримуватимуть знання їхні діти, аби ухвалити зважене рішення щодо майбутнього освітнього формату. 
 
Робота у підземці кипить 24/7 і знаходиться під моїм особистим контролем.
 
Адже це перший і абсолютно унікальний досвід для всіх нас. 
Працюємо над безпекою, вентиляцією з рекуперацією повітря, опаленням, звукоізоляцією, ремонтом у класних кімнатах та вбиральнях.
 
Ми встигнемо все зробити до початку семестру. Якісно та вчасно. 
І харківські діти навчатимуться у комфортних, а головне - безпечних умовах."
 
 
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, школа, харків
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