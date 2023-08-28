28.08.2023 19:14 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов показав, як готуються класи для школярів у метро (відео)

У метрополітені Харкова триває підготовка до навчального року.



Ігор Терехов показав, як готуються класи для школярів у метро (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі опублікував пост, присвячний підготовці класів у метро.

"Як керівник я не дуже люблю показувати роботу до її остаточного завершення. Тому був проти того, щоб демонструвати на загал процес нашої підготовки до комбінованого навчання школярів у метрополітені, який ще триває.

Але як тато вважаю, що батьки повинні мати чітке уявлення про вигляд місця, де отримуватимуть знання їхні діти, аби ухвалити зважене рішення щодо майбутнього освітнього формату.

Робота у підземці кипить 24/7 і знаходиться під моїм особистим контролем.

Адже це перший і абсолютно унікальний досвід для всіх нас.

Працюємо над безпекою, вентиляцією з рекуперацією повітря, опаленням, звукоізоляцією, ремонтом у класних кімнатах та вбиральнях.

Ми встигнемо все зробити до початку семестру. Якісно та вчасно.

І харківські діти навчатимуться у комфортних, а головне - безпечних умовах."

