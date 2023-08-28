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28.08.2023  19:47   Дмитро Колонєй

Від авіаударів ворога постраждали два селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали від авіаударів окупантів два селища Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населені пунктів Харківщини: Мала Вовча, Охримівка, Ветеринарне.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 3 населені пункти Харківської області: Кислівка, Колодязне, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 серпня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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