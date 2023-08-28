Від авіаударів ворога постраждали два селища Харківщини

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Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сповнений несподіванок. Емоції постійно братимуть гору над логікою, тому уникайте суперечок, і по можливості відкладіть відповідальні справи на потім.

Прогноз погоди у Харкові на 28 серпня Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.