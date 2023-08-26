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26.08.2023  12:58   

У Харкові визначився переможець конкурсу з благострою серед дворів

У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки огляд-конкурсу з благоустрою та озеленення прибудинкових територій.

Визначився переможець конкурсу з благострою серед дворів Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», нагородили переможців міського конкурсу
 
  1. Перше місце в номінаціях «Найкраща клумба» та «Найкращий двір» посіла Київська філія КП, яка тримає лідерство в конкурсі більше десяти років.
  2. Друге місце розділили Салтівська та Новобаварська філії, а третє - Основ’янська та Шевченківська.
Визначився переможець конкурсу з благострою серед дворів Харкова
 
Визначився переможець конкурсу з благострою серед дворів Харкова
 
Визначився переможець конкурсу з благострою серед дворів Харкова
 
Також кращі клумби визначала профспілка «Харківблагоустрою».
  1. Перше місце розділили клумби на вул. Шевченка, 337 (дільниця №8 Київської філії) та пр. Ювілейному, 59 (дільниця №5 Салтівської філії).
  2. Друге місце посіла клумба на пр. Ново-Баварському, 119.
  3. Третє місце розділили квітники на пр. Гагаріна, 176, корп. 7 (дільниця №3 Основ'янської філії) та пр. Людвіга Свободи 34, 40-б (дільниця №5 Шевченківської філії).

 

Тэги:  конкурс, перемога, харків
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